Украинские заключенные устроили кровавый бунт из-за коронавирусного арестанта

Заключенные Черновицкого СИЗО подняли бунт из-за поступления арестанта с коронавирусной инфекцией. Из-за попыток подавить восстание некоторые зэки перерезали себе вены.

Об этом в своем Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Около 23:00 24 апреля заключенные, которые содержатся в СИЗО, стали выражать массовое недовольство, Это произошло после того, как в СИЗО привезли человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Заключенные возмущались этим решением руководства следственного изолятора. Они начали баррикадироваться и призывать к неповиновению.

Бунт продолжался до утра. Чтобы решить, как именно его подавить, руководство тюрьмы в 06:00 25 апреля объявило экстренный сбор личного состава по тревоге. В 08:00 арестанты из нескольких камер оказали сопротивление, когда к ним попытались зайти сотрудники колонии.

В результате к семи арестантам применили физическую силу, на одного надели наручники. В знак протеста трое заключенных порезали себе вены. Никто не погиб, но у одного из пострадавших началось венозное кровотечение. Ему вызвали скорую помощь и госпитализировали вне СИЗО.

Денисова отметила, что сейчас проводится служебная проверка. Она подчеркнула, что взяла ситуацию под свой личный контроль.

Больной COVID-19 находится в отдельной камере в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Состояние его здоровья удовлетворительное Людмила Денисова.

По состоянию на утро 26 апреля, в Украине зафиксировали 8617 случаев заражения коронавирусом. Из них 492 человека заразились за последние сутки. За все время в стране от COVID-19 умерли 209 пациентов, еще 840 выздоровели.