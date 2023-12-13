Мир 13 декабря 2023, 08:39 Украинские врачи стали отказывать в демобилизации непригодным к службе военнослужащим Марочко: в ВСУ выросло число непригодных к службе бойцов Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинские врачебно-консультационные комиссии стали отказывать в демобилизации даже бойцам с серьезными ранениями и увечьями. Об этом заявил отставной подполковник Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в рядах ВСУ резко выросло число военных, непригодных для прохождения службы. Марочко рассказал, что в Харьковской области украинские врачи отправили в зону военных действий трех бойцов, которым ампутировали конечности. Одному из них даже не успели сделать протезирование, добавил подполковник в отставке.

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«Врачебно-консультационная комиссия также признала годным боевика после полной цистэктомии (удаления мочевого пузыря) и направила его обратно в зону боевых действий», — указал он.

Ранее Марочко сообщил о негативном влиянии непогоды на западную военную технику, поставленную ВСУ. Он отметил, что снег, ледяной дождь и перепады температур выводят из строя досылающие механизмы на орудиях, а автомобили примерзают к земле.