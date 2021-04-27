Украинские врачи пытались избавиться от больной COVID-19, настаивая на выписке

В одной из украинских больниц пациентку с коронавирусом собрались выписывать с низким уровнем сатурации. Врачи убеждали родных забрать женщину домой, объяснив недостаточное насыщение крови кислородом паникой.

Глава благотворительного фонда «Свои» Леся Литвинова описала произошедшее в Facebook, приложив переписку с дочерью заболевшей COVID-19 украинки и выписанную медиками справку о состоянии здоровья пациентки.

«Неделю назад я орала в трубку дурным голосом, прочитав эту справочку. Дочка барышни была абсолютно уверена, что забирает маму долечиваться домой», — написала Литвинова о пациентке госпиталя в Хмельницком.

Источник фото: Facebook

Волонтер указала на риск перевозить женщину домой с такой сатурацией. В больнице, наоборот, настаивали на выписке и уверяли, будто бы низкое насыщение крови кислородом связано с паникой. Сатурацию под кислородом медики назвали соответствующей норме.

Семейный врач заболевшей ковидом уверяла Литвинову, что ситуация не столь критичная, какой кажется. «Страшные» цифры якобы написали, чтобы женщина смогла получить от волонтеров концентратор.

«Потом долго и подробно объясняла дочке, почему я ору, и что может случиться, если дома отключится свет или сломается аппарат. И что решение в итоге принимать ей. Дочка решила не рисковать», — пояснила Литвинова.

Пациентку с COVID-19 не спасли. Она скончалась в больнице 27 апреля.

«И это тот случай, когда я рада, что это не произошло дома. Потому что дочка себе этого бы не простила», — заключила волонтер.