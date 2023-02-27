Мир 27 февраля 2023, 22:58 Украинские войска за год выпустили более 230 ракет из РСЗО HIMARS по ДНР Пушилин: ВСУ за год выпустили более 230 ракет из РСЗО HIMARS по ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска выпустили по территории ДНР более 230 ракет из американских РСЗО HIMARS. Такое количество снарядов насчитали за год, сообщил врио главы народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«За год только по территории республики было выпущено 239 ракет HIMARS, высокоточных и дорогостоящи», — сказал Пушилин.

Реклама

По его словам, по территории ДНР со стороны украинских военных было также выпущено свыше 15 тысяч снарядов 155 миллиметрового калибра натовского образца.

Реклама

Утром 27 февраля стало известно об атаке со стороны ВСУ по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике. Националисты выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как заявили в представительстве ДНР в СЦКК, при обстреле Петровского района Донецка ранения получила 12-летняя девочка. По данным мэра города Алексей Кулемзина, атака произошла днем в понедельник, 27 февраля. Украинские войска обстреливали город в течение всего дня.