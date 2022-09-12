Украинские войска выпустили по территории ДНР более 100 снарядов за сутки | 360°

Мир 12 сентября 2022, 20:16 Поделиться Telegram

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Viber Украинские войска выпустили по территории ДНР более 100 снарядов за сутки Народная милиция ДНР: ВСУ выпустили по населенным пунктам более 100 снарядов за сутки РИА «Новости»

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Украинские военные в течение суток выпустили более 100 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. Под огнем оказалось восемь населенных пунктов, жертвами обстрелов стали четыре мирных жителя, восемь получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР.

ВСУ вели обстрелы из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов.

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В результате атак повреждения получили восемь домов и два объекта гражданской инфраструктуры. В настоящее время специалисты НМ ДНР продолжают работы по разминированию противопехотных мин «Лепесток». ВСУ активно используют их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности.

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Нередко такие «Лепестки» находят дети. Они принимают их за игрушки и берут в руки, после чего те взрываются. Срабатывание таких мин приводит к тяжелым увечьям, пострадавшие люди часто лишаются конечностей.

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