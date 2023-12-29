29 декабря 2023, 11:52
Украинские войска столкнулись с проблемами на разных участках зоны СВО
AT: ВС России разгромили ВСУ по всей линии соприкосновения в зоне СВО
Российские военные наносят поражение ВСУ по всей линии соприкосновения и зачищают боевиков на разных участках зоны СВО. Об этом сообщило издание Asia Times.
ВС России оттесняют украинские войска на запад. В газете добавили, что в ближайшее время ВСУ могут потерпеть полный крах.
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«На поле боя украинская армия терпит поражение. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — указали в издании.
США внимательно следят за происходящим и готовятся убедить Украину пойти на переговоры с Россией, отметила газета. Если украинское руководство при крахе ВСУ откажется от контактов с российской стороной, в стране может произойти военный переворот, заключили журналисты.
Ранее СМИ предположили, что Украине придется заключить с РФ мирные договоренности. Тяжелая ситуация в стране стала для украинских властей «возвращением в реальный мир», ВСУ страдают от нехватки живой силы и боеприпасов. Журналисты заключили, что продолжение конфликта полностью дестабилизирует Украину.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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