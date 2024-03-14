Мир 14 марта 2024, 06:27 Украинские войска решили захватить Верховную раду РИА «Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады Украины в Киеве РИА «Новости»

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Недовольные действиями командования военнослужащие Вооруженных сил Украины начали планировать силовой захват парламента. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию из закрытого чата украинских офицеров.

«Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить Верховную раду», — сказал один из участников переговоров.

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Его поддержали другие военнослужащие, выступившие против действующей власти. По их мнению, следует привлечь на свою сторону как можно больше солдат из зоны вооруженного конфликта, ведь вслед за ними присоединятся остальные украинцы.

Элитные подразделения ВСУ обсуждали свержение президента Украины Владимира Зеленского. Они встали на защиту экс-главкома Валерия Залужного, которого отправили в отставку и назначили на этот пост Александра Сырского.