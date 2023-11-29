Мир 29 ноября 2023, 09:14 Украинские войска потеряли недавно подаренный Германией танк Leopard — СМИ Forbes: ВСУ лишились немецкого танка Leopard из-за БПЛА Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

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Российские военные нанесли с помощью БПЛА удар по украинскому танку Leopard 1A5 немецкого производства. Об этом журналу Forbes заявил обозреватель Дэвид Эйкс.

Он отметил, что Германия передала Украине боевую машину совсем недавно — танк подбили через несколько недель после его использования на поле боя. Эйкс прокомментировал видеозапись, на которой российский беспилотник уничтожает Leopard 1A5.

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«Открытый и обнаруженный танк был легкой мишенью для того, что, скорее всего, было артиллерийскими снарядами, которые летели в его сторону все более точными залпами», — указал эксперт.

Обозреватель также предположил, что дрон нанес удар после того, как под танком взорвалась закопанная мина.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал план контрнаступления ВСУ, который разработал блок НАТО. Он рассказал, что альянс решил атаковать российские войска напрямую. Сальдо назвал план НАТО примитивным и отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось.