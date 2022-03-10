Украинские войска обстреляли населенный пункт Доломитное в ДНР

Украинские войска в ночь на четверг обстреляли населенный пункт Доломитное, который находится на территории Донецкой Народной республики. Сообщается, что по нему было выпущено пять мин калибром в 120 миллиметров.

Данные об этом появились в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Известно, что обстрел производился со стороны населенного пункта Новолуганское, сообщило РИА «Новости».

Спецоперация России на Украине началась в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин сказал, что ее цель — защитить людей, которые в течение последних восьми лет подвергаются издевательствам со стороны киевского режима.

Как уточнили в министерстве обороны России, ВС страны наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры. Там заверили, что никакой угрозы гражданским жителям на Украине нет. Кроме того, поддержкой российских ВС заручились группировки ДНР и ЛНР, которые развивают наступление в последние дни.