Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Вооруженные силы Украины выпустили 11 снарядов по населенным пунктам Еленовка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В течение пяти минут ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 122 миллиметра, о погибших или пострадавших не сообщается.

Также националисты за последние сутки шесть раз обстреляли шесть населенных пунктов ЛНР, погиб мирный житель.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее не увидел необходимости в добровольческих подразделениях для освобождения республики от украинских военных. Он считает, что ДНР справится исключительно при поддержке российских вооруженных сил.

Накануне стало известно, что за последний месяц в ДНР при обстреле со стороны ВСУ погибли почти 50 мирных жителей.