Украинские войска обстреляли ДНР 21 раз за сутки

В период с 3:00 21 апреля до 3:00 22 апреля ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 21 раз. Ранены четверо мирных жителей. Об этом в Теlеgrаm сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрелам подверглись районы восьми населенных пунктов: Донецк (Петровский район), Горловка, Гольмовский, Железная Балка, Ясиноватая, Минеральное, Александровка, Еленовка. На донецком направлении ВСУ применили реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию калибром 122 и 152 миллиметров, на горловском — такую же артиллерию, а также минометы, подствольный гранатомет и стрелковое оружие. За сутки по населенным пунктам ДНР выпустили 146 единиц различных боеприпасов.

Во время обстрелов повреждены 17 домостроений в Донецке, Еленовке и Горловке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры. В Горловке пострадали трое мужчин, в том числе сотрудник региональной энергопоставляющей компании, в Донецке хозяину одного из домов потребовалась медпомощь из-за его «острой реакции на стресс».