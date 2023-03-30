Мир 30 марта 2023, 21:20 Украинские военные завершили обучение по использованию систем Patriot США завершили обучение 65 украинских военных по использованию систем Patriot Википедия

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Обучение 65 украинских военных по использованию систем противоракетной обороны Patriot завершилось. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США генерал Питер Райдер в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что бойцов ВСУ уже направили в Европу, где с другими украинскими специалистами они займутся синхронизацией управления систем противовоздушной обороны, которые предали США, Германия и Нидерланды.

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«На этой неделе 65 украинских военных из подразделений противовоздушной обороны завершили обучение по управлению системами Patriot в Форт-Силли уже вернулись в Европу», — заявил Райдер.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день подготовку и обучение в США прошли около семи тысяч украинских военнослужащих, другие 26 стран подготовили более 11 тысяч человек.

Передачу американских систем противовоздушной обороны Patriot Украине в начале марта анонсировал помощник министра обороны США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, американские системы противовоздушной обороны способны перехватывать баллистические ракеты.