30 марта 2023, 21:20
Украинские военные завершили обучение по использованию систем Patriot
США завершили обучение 65 украинских военных по использованию систем Patriot
Обучение 65 украинских военных по использованию систем противоракетной обороны Patriot завершилось. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США генерал Питер Райдер в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что бойцов ВСУ уже направили в Европу, где с другими украинскими специалистами они займутся синхронизацией управления систем противовоздушной обороны, которые предали США, Германия и Нидерланды.
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«На этой неделе 65 украинских военных из подразделений противовоздушной обороны завершили обучение по управлению системами Patriot в Форт-Силли уже вернулись в Европу», — заявил Райдер.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день подготовку и обучение в США прошли около семи тысяч украинских военнослужащих, другие 26 стран подготовили более 11 тысяч человек.
Передачу американских систем противовоздушной обороны Patriot Украине в начале марта анонсировал помощник министра обороны США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, американские системы противовоздушной обороны способны перехватывать баллистические ракеты.
США
Оружие
Украина
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