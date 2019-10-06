Украинские военные запустили флешмоб «Извините, что не сдохли»

Депутат Верховной рады Галина Третьякова предложила ограничить денежные выплаты участникам боевых действий в Донбассе. В ответ на инициативу украинские военные запустили в Facebook флешмоб с хештегом #Извините_что_мы_не_сдохли.

Как пишет «Обозреватель», Третьякова выступила за то, чтобы субсидии предоставляли только тем бойцам, которые «что-то потеряли на войне». Таким образом статус участника боевых действий будет предоставляться далеко не всем украинским военным.

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«Если это был контракт и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, это был его выбор», — заявила она.

После таких слова военнослужащие начали опубликовывать в соцсети посты в знак протеста. Сообщения вышли довольно резкими и осуждающими предложение депутата.

«За средства налогоплательщиков направился на пятизвездочный курорт Широкий Лан, что в степях Николаевщины, где под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трехразовым питанием загорал на полигоне, принимал грязевые ванны и качал фигуру, таская снаряды», — написал в Facebook Василий Паламарчук.

«Дорогие наши граждане, налогоплательщики! Я хочу попросить прощения у Вас за использованные уплаченные Вами налоги! <…> Извините что вы тратили средства на одежду, оружие, еду, горючее, боеприпасы», — сказано в сообщении Тараса Савчука.

«В начале весны 2014 года с целью получения финансовой выгоды и наживы на средствах налогоплательщиков я добровольно продал свою наемную силу за высокую зарплату в размере трех тысяч гривен в месяц», — добавил Олег Король.

Вооруженный конфликт на линии разграничения Украины и Донбасса начался в 2014 году. Тогда в стране произошел госпереворот, а ЛНР и ДНР самопровозгласили себя республиками. За годы противостояния стороны не раз пытались достичь соглашения о перемирии, но обстрелы продолжаются до сих пор.