Мир 28 февраля 2024, 04:18 Украинские военные зафиксировали НЛО в зоне боевых действий Daily Mail: бойцы ВСУ сняли на камеру «тихий НЛО» в зоне СВО Freepik

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Украинские военные «зафиксировали НЛО» в зоне боевых действий. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ.

«Абсолютно тихий НЛО в форме диска был заснят на камеру украинскими войсками», — заявили в материале.

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Бойцы ВСУ сняли таинственный летающий объект с помощью тепловизионного дрона DJI Mavic 3Т.

Представитель компании оценил видеозапись, допустив, что речь может идти о технической ошибке. Он добавил, что на кадрах имеется сообщение об ошибке, подразумевая под этим «красную полосу в верхнем левом углу».

Это не первые видеозаписи с НЛО, снятые на Украине. После их появления руководство ВСУ заверяло жителей, что причин для беспокойства нет.

В начале года британское издание сообщило, что стюардесса лоукостера Wizz Air во время полета над Европой случайно сняла на видео НЛО, который выглядел как светящийся розовый объект странной формы.

В конце прошлого года американские конгрессмены одобрили законопроект, разрешающий обнародовать сведения о НЛО, неопознанных аномальных феноменах и технологиях неизвестного происхождения за последние 25 лет.