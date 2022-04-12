Украинские военные за сутки лишились в ЛНР четырех танков и 25 человек

В боях с Народной милицией ЛНР украинская армия потеряла за минувшие сутки 25 военных, четыре танка и семь автомобилей, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

Украинские войска обстреляли населенные пункты Донецкий, Золотое-5, Первомайск и Фрунзе из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и минометов калибра 120 мм. Они выпустили 46 снарядов. Одна женщина была ранена и девять жилых домов повреждены.

«Противник продолжает террор мирного населения республики», — отдельно отметил Иван Филипоненко.

Огонь ведется по объектам гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР. Они не являются военными и не представляют опасности для украинских бойцов. Дежурные огневые средства подразделений Народной милиции ЛНР обнаружили и уничтожили позиции, с которых велся обстрел.