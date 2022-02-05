Украинские военные возобновили гранатометный огонь по территории ДНР

Вооруженные силы Украины открыли стрельбу из гранатометов по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Под огнем оказалось сразу несколько населенных пунктов. Об этом со ссылкой на представительство республики сообщило Донецкое агентство новостей.

Сразу 65 снарядов выпустили из автоматического станкового гранатомета по селу Сосновское в Новоазовском районе ДНР. Также под обстрелом оказался поселок Горняк в Куйбышевском районе Донецка.

Село Октябрь на юге республики пережило сразу два обстрела с разницей в несколько часов. В последний раз вооруженные формирования Украины выпустили по населенному пункту 16 гранат.

На территории Донбасса действует режим по контролю прекращения огня. Среди мер, о которых договорились участники конфликта, запреты на применение оружия и размещения тяжелых видов вооружения в населенных пунктах и рядом с ними.

Руководитель МИД ДНР Наталья Никанорова со ссылкой на данные разведки сообщила, что украинские военные начали стягивать к линии соприкосновения предоставленное странами Запада вооружение. Кроме того, Киев направил в Донбасс дополнительно 120 тысяч военных.