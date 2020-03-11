«Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор», — заявил Зеленский.

Также он добавил, что «украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора».