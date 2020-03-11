«Украинские военные уполномочены давать адекватный мощный ответ». Зеленский — о конфликте с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинская армия имеет право отвечать на действия Донбасса. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор», — заявил Зеленский.
Также он добавил, что «украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора».