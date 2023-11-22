Мир 22 ноября 2023, 08:56 Украинские военные украли миллион долларов на закупке генераторов ТСН: командиры ВСУ в Чернигове украли миллион долларов на закупках генераторов РИА «Новости»

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Командиры одной из частей ВСУ в Чернигове присвоили себе миллион долларов на закупках генераторов. Об этом сообщил украинский телеканал «ТСН».

«Государство понесло убытки на миллион долларов из-за космической стоимости генераторов. Комиссия выявила это во время финансового аудита одной из Черниговских воинских частей и уличила ее командование в огромных расходах из бюджета», — говорится в сообщении.

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По информации источника, военные подписывали с поставщиками новые соглашения, после чего цена оборудования существенно увеличивалась.

«Уже закупленные генераторы не отправляли в подразделения, а копили на складе. Всего в часть поступило менее 15% от предусмотренного объема оборудования», — добавили авторы материала.

Несколько месяцев назад с поста министра обороны Украины подал в отставку Алексей Резников. Причиной решения стала серия коррупционных скандалов в ВСУ. Его место занял депутат Рады Рустем Умеров, который начал глубокий аудит в армии.