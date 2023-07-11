Мир 11 июля 2023, 03:19 Украинские военные толпой отобрали телефон у девушки «Новости Одесса»: сотрудники украинского военкомата толпой отобрали у девушки телефон Freepik

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Сотрудникам украинского военкомата не понравилось, что девушка снимала на видео, как они забирают парня, поэтому они отняли у нее телефон. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Одесса», опубликовав видео происшествия.

На кадрах видно, как к сидящей в машине девушке подошел мужчина в военной форме и выхватил смартфон. Затем авто окружили еще трое военных. У всех были автоматы. В течение двух минут девушка пыталась вернуть свой телефон, уговаривая их, но безуспешно. Сотрудники военкомата просто сели в свою машину и уехали. Пострадавшая от наглости военных только развела руками.

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По данным авторов канала, девушка засняла, как военкомат забирает парня, и это пришлось военнослужащим не по душе.

Ранее сообщалось, что на Украине начался новый этап мобилизации. Если раньше доходило лишь до выхватывания мужчин с улиц и автобусов, то теперь военкомы врываются в квартиры и частные дома.