Мир 10 сентября 2023, 22:47 Украинские военные стали каждый день массово сдаваться в плен Экс-советник Пентагона Макгрегор: бойцы ВСУ массово сдаются в плен РИА «Новости»

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Бойцы Вооруженных сил Украины стали чаще поднимать белые флаги на линии боевого соприкосновения. Такое заявление сделал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter).

В основном это происходит сразу после попадания солдат в зону боевых действий. Президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают о том, что новобранцы не проходят нормального обучения. Из-за этого их просто заставляют идти на верную гибель, отметил Макгрегор.

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«Число сдающихся украинских частей и солдат растет с каждым днем», — написал он.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что в рядах ВСУ идут разговоры о свержении Зеленского. Украинская армия лишилась уже 400 тысяч бойцов, добавил Макгрегор. Он призвал киевский режим заключить мирное соглашение с Россией.