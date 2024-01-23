Мир 23 января 2024, 01:40 Украинские военные стали использовать лошадей в бою Exxpress: украинские военные стали использовать кавалеристов с Javelin Freepik

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Военнослужащие Украины начали использовать лошадей в бою. Об этом заявило издание EXXpress.

Авторы статьи отметили, что снимки, размещенные украинским Минобороны, напоминают о «временах старых-добрых кавалерийских атак». На фотографиях боец ВСУ с ПТРК Javelin запечатлен сидящим на лошади. Журналисты назвали ее «новейшим вездеходным средством передвижения».

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«Их четвероногий друг и сослуживец, безусловно, должен быть пуленепробиваемым. Толкнула на столь смелые инженерные решения бойцов ВСУ, видимо, острая нужда в транспорте», — написали в издании.

Ранее французский журнал Le Point сообщил, что украинским военным из Восточного фронта крайне не хватает боеприпасов. Помимо этого, боевиков замучила усталость, войска недоукомплектованы и испытывают истощение.