Украинские военные совершают зверства против мирных жителей страны с использованием оружия, которое им поставляет Запад. Об этом в Женеве заявила российская делегация. Она принимала участие в 49-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

В своем выступлении представитель делегации Ярослав Еремин привел факты «массовых нарушений украинскими военными международного гуманитарного права и прав человека».

«Все эти зверства по отношению к мирным жителям осуществляются с использованием поставляемого странами Запада вооружения», — привел ТАСС его слова.

Дипломат акцентировал внимание на события в Мариуполе, когда боевики нацбатальонов обстреливали «беженцев, которые пытались выехать из города в сторону России». Еремин отметил, что огневые точки размещались в домах мирных жителей, а самих хозяев помещений «выселяли на улицу или уничтожали».

Еремин напомнил об ударе со стороны украинских военных по центру Донецка 14 марта. Тогда погиб 21 человек, еще 36 были ранены. На следующий день после этого ВСУ обстреляли шахту в Донецке. В тот момент под землей были 294 человека.

«Призываем верховного комиссара ООН и Управление верховного комиссара ООН по правам человека [УВКПЧ] дать оценку этим фактам», — заявил Еремин.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также выступила на сессии СПЧ. В ее докладе было сказано, в частности, о поступивших сообщениях о задержании украинскими правоохранителями около 350 человек в связи с конфликтом на Украине. Также Бачелет отметила, что «очень обеспокоена» распространением в открытых источниках видеозаписей, на которых показаны допросы военнопленных.