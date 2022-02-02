Украинские военные провели учения у границ Крыма. Они использовали реактивные системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщила пресс-служба ВСУ Украины на своей странице в Facebook.

«Плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня „Ураган“ прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, вблизи административной границы с временно оккупированной территорией Крыма», — отчитались в ведомстве.

Там же подчеркнули, что такие учения проводятся для того, чтобы военные смогли отработать определенный порядок действий при ведении огня в бою и при внутренних маневрах.

Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что военные показали работу ПВО во время атаки и прикрытие при помощи дымовой завесы. Военных подняли по сигналу тревоги, они быстро отмаршировали на боевые позиции и выполнили необходимые действия для борьбы с условным противником.

Наев подчеркнул, что проведенные тренировки показали готовность служащих Украины отреагировать быстро на любую опасную ситуацию и защитить страну.

В последнее время Украина и ее западные партнеры пытаются создать видимость, что РФ готовит вторжение на ее территорию. Российские власти неоднократно отрицали подобные намерения.