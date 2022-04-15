Украинские военные продолжили обстрел Донецка

Минувшим утром, 15 апреля, украинские вооруженные формирования обстреляли Новомихайловку и Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Огонь был открыт в 6:00 снарядами калибром 122 миллиметра. По Новомихайловке и Петровскому району Донецка было выпущено шесть снарядов, спустя 15 минут после первого обстрела – еще пять.

В четверг, 14 апреля, ВСУ обстреляли аналогичным образом Куйбышевский район Донецка, а также неоднократно наносили удары по жилым районам Ясиноватой, в том числе из РСЗО БМ-21 «Град».

Местные жители получают серьезные ранения. Так, украинский снаряд приземлился прямо в огороде Дарьи Холодовой из Ясиноватой. Она лишилась части ноги, также были ранены ее мать и сосед, еще одна женщина погибла.