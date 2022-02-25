Украинские военные применили тяжелое вооружение во время обстрела села Куликово. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Талаковка — населенный пункт Куликово, выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров», — сказали в представительстве.

По данным представительства, обстрелы за последние два часа также зафиксировали в направлении населенных пунктов Пантелеймоновка и Стыла, было выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра, шесть мин калибром 120 миллиметров.

Лидеры Луганской и Донецкой народных республик 23 февраля обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинских военных. Президент РФ после этого сообщил россиянам о начале военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.

Минобороны России заявило, что российские военные не ударяют по городам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.