Украинские военные применили тяжелое вооружение в Куликове — ДНР
ДНР: украинские военные применили тяжелое вооружение при обстреле села Куликово
Украинские военные применили тяжелое вооружение во время обстрела села Куликово. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Талаковка — населенный пункт Куликово, выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров», — сказали в представительстве.
По данным представительства, обстрелы за последние два часа также зафиксировали в направлении населенных пунктов Пантелеймоновка и Стыла, было выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра, шесть мин калибром 120 миллиметров.
Лидеры Луганской и Донецкой народных республик 23 февраля обратились к президенту России Владимиру Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинских военных. Президент РФ после этого сообщил россиянам о начале военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.
Минобороны России заявило, что российские военные не ударяют по городам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.