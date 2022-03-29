Украинские националистические формирования в ходе специальной операции РФ прикрываются мирными людьми, в том числе женщинами и детьми. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщило РИА «Новости».

«Мы понимали, с кем имели дело, но, что настолько их шаги будут абсолютно антигуманными, когда прикрываются женщинами и детьми. <…> Наши войска должны это учитывать», — заявил он.

Пушилин отметил, что на территории республики спецоперация идет по плану, но из-за принятых противником мер возможны корректировки.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее. И делаем все возможное», — добавил глава ДНР.

Для войск республики основным направлением в настоящее время стал Мариуполь, оккупированный нацистами.

«Нечисть там собралась в невообразимом количестве. Я говорю о нацистах, я говорю о нацбатах. Я говорю об условно тех вээсушниках, которых сложно в последнее время отличить от тех же самых нацбатов», — заключил Пушилин.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал, что до полного освобождения Мариуполя от нацистов осталось не так много времени.