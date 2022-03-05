Украинские военные при обстреле повредили газопровод в Донецке

Украинские военные устроили обстрел Донецка и населенного пункта Невельское. Во время атаки они повредили газопровод и линии электропередач, заявили в Донецкой народной республике.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Невельское — Донецк. Выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», — написало в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно предварительной информации, в результате обстрела повреждения получил газопровод, расположенный на улице Дружбы в Донецке. Также в городе оборвало линии электропередач в Куйбышевском районе.

Ранее представительство республики в СЦКК сообщило, что при обстреле Горловки пострадали мужчина и 12-летний подросток. Выпущенные по городу снаряды повредили несколько зданий на улице Углегорская.

Несмотря на непрекращающиеся атаки, в Донбассе продолжают поставлять гуманитарную помощь мирным жителям. Власти ДНР начали отправлять гуманитарную помощь в поселок Гранитное. Накануне населенный пункт освободили от украинских военных.