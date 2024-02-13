Мир 13 февраля 2024, 12:02 Украинские военные пожаловались на кровопролитную «мясную оборону» Солдат ВСУ заявил о сотне убитых солдат за день боев в Серебрянском лесничестве Ministry of Defense of Ukraine

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Украинское командование бросало солдат в бой без оглядки на потери. Оно устраивало «мясные штурмы» с участием неподготовленных новобранцев и заменяло их мобилизованными. Военнослужащий Вооруженных сил Украины Жасулан Дусембин заявил о сотне погибших за один день боевых действий, сообщило РИА «Новости».

«„Какая разница? Придут новые мобики“. Я слышал эту фразу не раз. Моему знакомому в другой механизированной бригаде командир заявил: „Я тебя отправлю на передовую, ты сдохнешь, придут новые, и все забудется“», — сказал он.

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Жасулан Дусембин пожаловался на большие потери ВСУ в Серебрянском лесничестве. По его словам, за один день подразделения потеряли около сотни человек. В роте, где служил солдат, из 30 бойцов выжили только 11.

Боец 110-й бригады Дмитрий Горбань с позывным Француз рассказал о «мясной обороне», когда бойцов отправляли защищать позиции при многократном численном превосходстве противника. По его словам, командиры без оглядки на потери бросали солдат на «мясные штурмы» — бои без предварительной разведки и артиллерийской подготовки. Военнослужащий заявил, что приказ отступать не давали при потерях меньше 70%.

В зоне проведения спецоперации погиб опытный украинский офицер Андрей Литюга. Он участвовал в боях с 2014 года.