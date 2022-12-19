Мир 19 декабря 2022, 22:51 Украинские военные пожалели о взорванной ими в боях под Киевом дамбе «Страна.ua»: взорванная силами ВСУ дамба лишила украинцев урожая и воды Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень «для обороны» Киевской области, но это спровоцировало сильные подтопления, от которых теперь страдают местные жители. Об этом написал обозреватель издания «Страны.ua» Влад Бовтрук.

С его слов, из-за действий украинских военных подвалы домов жителей села Демидов сильно затопило, на стенах появились трещины, грибок и плесень, а вода в колодцах сильно испортилась. Поэтому сельчане потеряли заготовленный с лета урожай.

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Один из собеседников издания рассказал, что с приходом зимы вода в цокольных этажах строений может повредить фундамент.

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«Когда вода замерзнет, лед разорвет абсолютно все. У нас и так трещины по стенам, а после такого дом будет аварийным и опасным для проживания», — отметил он.

Жители села также пожаловались на бездействие местной администрации, которые не занимаются закупкой специальных помп для откачки воды.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил украинцев, что 19 и 20 декабря после похолодания на всей территории страны возможен значительный дефицит электроэнергии.