Украинские военные погибли при взрыве в ЛНР

Одна из укладок боеприпасов сдетонировала во время разгрузки в районе населенного пункта Новозвановка, подконтрольного Киеву. Согласно данным разведки ЛНР, погибли четверо украинских силовиков, двое получили ранения.

Армия Украины наращивает силы возле линии разграничения, хотя ранее были достигнуты договоренности о разведении войск на трех участках, добавил Филипоненко.

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«Украинские силовики, используя относительную тишину, продолжают наращивать силы», — отметил он​

Например, ​​на позиции 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка доставили два БТР-70 и один грузовой автомобиль «Урал» с боеприпасами.

Ранее Киев и Донбасс договорились о разведении войск на трех участках линии разграничения — в Золотом, Петровском и в Станице Луганской. Эти действия — главные условия России для проведения встречи «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.