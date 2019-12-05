  • Украинские военные погибли при взрыве в ЛНР

    05 декабря 2019, 15:34

    Алена Макаренко

    Взрывы прогремели на позициях ВСУ в Донбассе. Погибли четверо украинских военных. Об этом рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко, сообщило РИА ФАН.
    Украинские военные погибли при взрыве в ЛНР

    Одна из укладок боеприпасов сдетонировала во время разгрузки в районе населенного пункта Новозвановка, подконтрольного Киеву. Согласно данным разведки ЛНР, погибли четверо украинских силовиков, двое получили ранения.

    Армия Украины наращивает силы возле линии разграничения, хотя ранее были достигнуты договоренности о разведении войск на трех участках, добавил Филипоненко.

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    «Украинские силовики, используя относительную тишину, продолжают наращивать силы», — отметил он​

    Например, ​​на позиции 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка доставили два БТР-70 и один грузовой автомобиль «Урал» с боеприпасами.

    Ранее Киев и Донбасс договорились о разведении войск на трех участках линии разграничения — в Золотом, Петровском и в Станице Луганской. Эти действия — главные условия России для проведения встречи «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.