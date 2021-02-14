Украинские военные подорвались в Донбассе

Трое украинских военных подорвались на взрывном устройстве рядом с населенным пунктом Новолуганское в Донбассе. Информацию разместила в Facebook пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север».

Все трое погибших были военнослужащими объединенных сил ВСУ. Они подорвались в зоне своей ответственности во время перемещения по позициям.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В районе Новолуганского проходит линия соприкосновения войск ВСУ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Некоторое время назад стороны стали чаще обстреливать позиции друг друга. По данным командования операции объединенных сил ВСУ в Донбассе, последняя информация о проблемах возле Новолуганского появилась 23 января.

В ЛНР 13 февраля сообщили о взрывах на позициях ВСУ в районе населенных пунктов Орехово и Новоалександровка, подконтрольных Украине. По данным Луганска, причиной оказалась работа саперов.

Ранее глава МИД Украины Арсен Аваков заявил, что в последние недели ситуация в Донбассе обострилась и «мирного процесса уже нет».