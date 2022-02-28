Украинские военные готовятся к провокации в Северодонецке. Они заминировали склады с аммиаком, заявил Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По поступившей нам информации, в Северодонецке украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв с целью впоследствии обвинить Народную милицию ЛНР в этой провокации», — сказал Филипоненко.

Он добавил, что военнослужащим ВСУ необходим осознать бесперспективность противостояния. Официальный представитель Народной милиции ЛНР призвал украинских бойцов добровольно сложить оружие.

«Переходите на нашу сторону, мы гарантируем вам жизнь! Украинских же националистов мы предупреждаем о неминуемой ликвидации за преступления против человечности!» — заявил Филипоненко.

Специальную операцию развернули на Украине 24 февраля. О ее проведении главы Луганской и Донецкой народных республик попросили президента России Владимира Путина. До начала спецоперации в Донбассе объявили экстренную эвакуацию населения в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения.