Украинские военные отработали установку мин на границе с Крымом. Видео

Военные инженеры и саперы Украины приняли участие в учениях на границе с Крымом вдоль побережья Черного и Азовского морей. Как сообщил сайт украинского Министерства обороны, бойцы ВСУ выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений при поддержке артиллерии и авиации.

«Заминированные рубежи могут значительно затруднить продвижение противника в глубину обороны наших войск. Подготовленная заранее система инженерных заграждений плавающими транспортерами ПТС-2 на десантно-доступных участках морского побережья, соединенная с системой огневого поражения, значительно скует действия противника и приведет к его значительным потерям», — приводит сайт ведомства слова командующего объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовились к стрельбе для стрельбы для поддержки инженерно-саперных подразделений. Вертолетчики отработали уничтожение целей условного противника в полете на малых высотах.

Накануне министр обороны Украины Андрей Таран созвонился с американским коллегой Ллойдом Остином. Пентагон пообещал Киеву военную поддержку «в случае эскалации российской агрессии».