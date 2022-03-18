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    18 марта 2022, 09:47

    Украинские военные открыли огонь по Волновахе. Пострадали три человека

    Штаб территориальной обороны ДНР: три жителя Волновахи ранены при обстреле со стороны ВСУ

    Александр Иванов

    Украинские вооруженные формирования устроили обстрел города Волноваха. В результате были ранены две женщины и мужчина, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

    Украинские военные открыли огонь по Волновахе. Пострадали три человека

    По данным Минздрава народной республики, у одной горожанки диагностировали минно-взрывную травму, еще одна женщина и мужчина получили переломы. Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

    По информации штаба, ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ также получила одна женщина в Ясиноватой.

    Местным жителям напомнили, что во время обстрела нельзя покидать убежище, а также без лишней необходимости лучше не выходить из дома.

    В штабе отметили, что в ДНР остаются без света шесть тысяч абонентов, обесточены 72 трансформаторные подстанции, три котельные. Ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.