Украинские военные открыли огонь из минометов по Михайловке в ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из минометов населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Информация об этом появилась в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Троицкое — населенный пункт Михайловка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении.

В 08:10, по данным представительства, произошел еще один обстрел со стороны украинских военных. Они открыли огонь в направлении населенного пункта Пантелеймоновка. Всего выпустили 4 мины калибром 120 миллиметров.

Ранее ВСУ устроили обстрел Донецка, выпустив по городу ракету из комплекса «Точка-У». В результате погибли более 20 мирных жителей. В зоне поражения ракеты оказались два детских сада, музей, центральный бульвар города.