Украинские военные обвинили ФСБ в попытке помешать их кораблям на боевом дежурстве

На Украине указали, что Россия «продолжает нарушать нормы международного права». Катера российской ФСБ в Азовском море якобы пытались помешать заступившим на боевое дежурство украинским кораблям.

Генштаб ВС Украины заявил об этом в Facebook, указав на «провокации и целенаправленные действия россиян», которым украинские военные не поддались.

«Лодочная тактическая группа ВМФ Украины продолжала выполнять поставленные задачи», — подчеркнули в Генштабе, не вдаваясь в подробности инцидента.

Украинские моряки, добавил Киев, продолжают обеспечивать безопасность Украины с моря, включая Азовское. При этом они следуют нормам Международного морского права.

Ранее в Госдуме высмеяли предположение главы Минобороны Украины о том, что инфраструктуру Крыма готовят для потенциального размещения ядерного оружия.