Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из «Градов»

Украинские военные обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, за 10 минут украинские войска дважды обстреляли Пантелеймоновку: сначала в 07:30 с использованием стрелкового оружия, затем в 07:40 — с использованием системы БМ-21 «Град».

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению насланный пункт Верхнеторецкое — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из БМ21 „Град“», — говорится в сообщении в Telegram.

О пострадавших и жертвах не сообщается.

Ранее в представительстве ДНР заявили, что украинские войска обстреляли поселок Кременец и город Донецк. ВСУ выпустили 4 мины калибром 120 мм. Позже стало известно, что четыре человека погибли при обстреле столицы Республики украинскими военными.