Украинские военные обстреляли окраину Горловки из минометов

Несколько снарядов выпустили в сторону Горловки в ночь с 18 на 19 февраля. Территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики обстреляли из минометов.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) заявили, что обстрел украинские военные начали в 23:32 по направлению населенного пункта Зайцево.

«Выпущено семь мин калибром 120 миллиметров», — отмечено в Telegram-канале СЦКК.

Вечером пятницы недалеко от здания правительства в Донецке прогремел взрыв. Главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию местных жителей. В Россию в первую очередь отправят женщин и детей. Примет беженцев Ростовская область. Нижегородские власти тоже заявили о готовности помочь. Принять эвакуированных согласна и Архангельская область.

В самопровозглашенные республики в случае надобности выедут казачьи группы, которые начали формировать в Крыму, а также группы волонтеров и добровольцев.

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности для приема жителей ДНР И ЛНР. При правительстве создали оперативный штаб.