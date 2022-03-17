Украинские военные обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР

Украинские военные в 07:20 обстреляли населенный пункт Кременец в Донецкой Народной Республике. Они выпустили восемь снарядов калибром 122 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Кременец: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм», — указывается в сообщении в Telegram-канале.

Накануне украинские войска обстреляли Кременец из «Градов». В ходе удара они выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град».

Также в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что ВСУ за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра.

Отмечается, что обстрелу подверглись населенные пункты Красный Партизан и Ясиноватая. По населенному пункту Красный Партизан выпущено шесть снарядов, а по Ясиноватой — восемь.