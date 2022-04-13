Украинские военные обстреляли ясли в поселке Ирмино в ЛНР

Житель поселка Ирмино из ЛНР получил ранения после обстрела вооруженными формированиями Украины. Всего за сутки, 12 апреля, республика была атакована пять раз, огонь велся по четырем населенным пунктам, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Ирмино снаряды попали также по восьми жилым домам и ясли-саду «Росинка». Ранения получил мужчина 1971 года рождения. В Первомайске был поврежден жилой дом.

Накануне в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские военные лишились 25 человек, четырех танков и семи автомобилей за сутки, а эксперты заявили, что боеприпасы ВСУ на исходе.