Украинские военные обстреляли Ясиноватую и Макеевку из «Градов»

В Донецкой народной республике два населенных пункта обстреляли из БМ-21 «Град». Ракетный удар нанесли украинские военные, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram.

Обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ред.) по направлению Авдеевка — Ясиноватая зафиксировали 24 марта в 20:09.

«Выпущено пять ракет из БМ-21 „Град“», — уточнили в представительстве.

Спустя несколько минут — в 20:20 — украинские войска выпустили еще 10 ракет из «Градов» по Макеевке.

Утром 24 марта в Докучаевске в результате обстрела ВСУ пострадала восьмилетняя девочка. По направлению Новомихайловка — Докучаевск украинские силы выпустили пять 122-миллиметровых снарядов.