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    24 марта 2022, 21:43

    Украинские военные обстреляли Ясиноватую и Макеевку из «Градов»

    СЦКК ДНР: украинские военные ударили «Градами» по Ясиноватой и Макеевке

    Александра Ломейко

    В Донецкой народной республике два населенных пункта обстреляли из БМ-21 «Град». Ракетный удар нанесли украинские военные, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram.

    Обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ред.) по направлению Авдеевка — Ясиноватая зафиксировали 24 марта в 20:09.

    «Выпущено пять ракет из БМ-21 „Град“», — уточнили в представительстве.

    Спустя несколько минут — в 20:20 — украинские войска выпустили еще 10 ракет из «Градов» по Макеевке.

    Утром 24 марта в Докучаевске в результате обстрела ВСУ пострадала восьмилетняя девочка. По направлению Новомихайловка — Докучаевск украинские силы выпустили пять 122-миллиметровых снарядов.