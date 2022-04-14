Украинские военные обстреляли из «Града» Ясиноватую

Жилые кварталы Ясиноватой оказались под обстрелом со стороны ВСУ. Украинские военные с позиций в Авдеевке открыли огонь из РСЗО БМ-21 «Град».

По данным представительства ДНР в СЦКК, в общей сложности ВСУ выпустили по городу 10 ракет. В результате обстрела пострадал мирный житель 1957 года рождения. Мужчина проживает на улице Орджоникидзе.

Сегодня утром также стало известно об обстреле украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка. Всего ВСУ выпустили шесть снарядов.

В ЛНР сообщили об атаке украинских боевиков в Харьковской области. Они открыли огонь по колонне беженцев из минометов и автоматов. В результате два человека погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства обстрелов ВСУ жилых кварталов городов и населенных пунктов в ДНР и ЛНР также расследует Следственный комитет РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин ранее заявлял, что каждому из таких случаев будет дана правовая оценка.