Украинские военнослужащие утром 1 марта обстреляли населенные пункты Горловку и Зайцево Южное в Донецкой народной республики. Эти данные на своем Telegram-канале привел Совместный центр контроля и координации (СЦКК).

Всего за период 15 минут с украинской стороны выпущены 14 мин и 8 снарядов. Также отмечается, что именно в направлении Горловки военные запустили 10 мин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела накануне в республике погибли пять мирных жителей и еще 16 человек были ранены.

Он добавил, что украинская армия ведет прицельную стрельбу из тяжелого вооружения по центральным улицам населенных пунктов.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной специальной операции на Украине. Глава государства отметил, что ее целью является защита жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Накануне в Гомельской области Белоруссии прошли переговоры России и Украины. Стороны договорились, что в ближайшее время проведут второй раунд общения друг с другом.