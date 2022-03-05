Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам Луганской народной республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства на 03:00 5 марта, бойцы ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР. Сейчас информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные устроили обстрел Донецка и населенного пункта Невельское. В результате атаки повредился газопровод, расположенный на улице Дружбы в Донецке. В Куйбышевском районе также оборвало линии электропередач. Всего бойцы ВСУ выпустили шесть снарядов.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские войска проводят спецоперацию для обеспечения безопасности России. Он пояснил, что на украинской территории увеличилось присутствие инфраструктуры НАТО. По его словам, Россия не ставит целью разделить Украину на части, а добивается обеспечения гарантий собственной безопасности.