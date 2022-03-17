Украинские военные обстреляли два населенных пункта в ДНР

Военные ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР за 15 минут. Украинские военнослужащие выпустили 14 снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелу со стороны украинских военных подверглись поселок Красный Партизан и город Ясиноватая, отмечено в сообщении СЦКК ДНР в Telegram-канале. По поселку выпустили шесть снарядов, а по городу — восемь.

Утром 16 марта в СЦКК ДНР сообщили об обстреле населенных пунктов Еленовка и Гольмовский. По ним ВСУ выпустили 11 снарядов в течение пяти минут.

Западные СМИ в попытках очернить Россию в спецоперации на Украине теряют человеческий облик, считает политический аналитик Иосиф Дискин. По его словам, они показывают удары РФ по украинским укреплениям как обстрел Россией Харькова.

Дискин в эфире «360» также заявил, что удар ракетой из комплекса «Точка-У», который был произведен по центру Донецка, был точно спланированной атакой по мирному населению. По мнению политолога, Украина попытается выдать обстрел Донецка за военный успех, но на переговорах позиция России станет только жестче.