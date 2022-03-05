Украинские военные обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 марта обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства республики, по городу выпустили 15 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра. Украинские военные открывали огонь в 08:00 и 08:10, сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела Донецка украинскими войсками повреждены газопровод и линия электропередачи.

Вечером 4 марта представители ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 152 миллиметра.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля по приказу президента страны Владимира Путина. Глава государства дал такое распоряжение после обращения глав республик Донбасса. В Министерстве обороны России подчеркнули, что под ударами находятся только объекты военной инфраструктуры Украины.