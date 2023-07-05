Мир 05 июля 2023, 08:22 Украинские военные обошли фермы Харьковской области в поисках пригодных машин Офицер Марочко: ВСУ и СБУ на Купянском направлении устроили ревизию транспорта жителей Unsplash

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Силовики и военные в Харьковской области устроили ревизию оставшейся у предприятий техники, которая могла бы пригодиться в бою. Они обошли фермы и компании в поисках экскаваторов и грузовиков, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении сотрудники СБУ и вооруженных формирований Украины проводят ревизию гражданского автотранспорта, который можно использовать в военных целях», — сказал он.

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Местные жители пожаловались, что в Харьковской области устроили рейды по фермам и частным предприятиям в поисках техники. Силовики собрали информацию об имеющихся у них грузовиках, внедорожниках, тягачах и экскаваторах.

В Мариуполе во время боевых действий в 2022 году украинские военные отбирали у гражданских квартиры и дома. Один из жителей рассказал, что из его пристройки хотели сделать пост.