Украинские военные объяснили свое появление в донбасском селе

Украинские военные опровергли сообщения о взятии села Старомарьевка в Донбассе. Силовики заходили в населенный пункт для охраны рабочей группы, заявила пресс-служба 93-й бригады «Холодный Яр».

«Руководство 93-й бригады „Холодный Яр“ в очередной раз подчеркивает, что никаких изменений в положении подразделений 93-й бригады не происходит! Все подразделения 93-й бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах», — написала пресс-служба в Facebook.

По словам бригады, 26 октября военные действительно заходили в донбасское село. Силовики обеспечивали защиту рабочей группы, занимавшейся оказанием гуманитарной помощи местным жителям.

В пресс-службе добавили, что члены бригады заняли наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта. После завершения всех запланированных мероприятий военные вернулись в места несения службы.

«На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет», — заверили в сообщении.

Ранее командир 93-й бригады Дмитрий Брижинский заявил, что украинские силовики взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе.