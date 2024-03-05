05 марта 2024, 00:58
Украинские военные не поверили обещаниям Зеленского о демобилизации
«Украина.ру»: мобилизованные выразили недоверие слова Зеленского о демобилизации
Мобилизованные украинцы заявили, что не верят обещаниям президента Владимира Зеленского о демобилизации. Ролик с откровениями солдат ВСУ опубликовал телеканал «Громадське ТВ», на него обратило внимание издание «Украина.ру» в Telegram-канале.
В сюжете солдаты говорят на смеси украинского и русского, ругают местные власти, которые «не думали тогда, не думают и сейчас, а потом оправдания будут искать». Военный отметил, что для демобилизации нужно «заменить весь фронт», а сделать это некем.
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«Нас и через три года никто не отпустит», — отметил солдат ВСУ.
В ВСУ снова ожидаются кадровые перестановки. Зеленский заявил, что к «наработке решений» привлекли реальных боевых командиров с фронта.
Владимир Зеленский
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Украина
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