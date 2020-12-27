Украинские военные назвали бредом слова Зеленского о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности объявить всеобщую мобилизацию. Но эти слова раскритиковали военные, назвав бредом и проявлением непрофессионализма.

Зеленский в интервью украинским СМИ ранее заявил, что намерен мобилизовать все население Украины, если произойдет нападение российской стороны. По словам майора ВСУ Юрия К., такие заявления показывают непрофессионализм властей и панику.

«Заявления о всеобщей мобилизации — лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация», — сказал майор сайту Страна.ua.

Капитан запаса Алексей К. подчеркнул, что украинский лидер не был в армии и не понимает, что означает война. Чтобы пройти курс молодого бойца, нужно потратить целый месяц, а для получения воинской специальности понадобится около года.

«Воюют не числом, а умением. Люди без опыта и знаний — огромная обуза в бою. Даже в тылу это обуза для всех. Все разговоры о тотальной мобилизации — бред», — отметил он.

Прошлые мобилизации населения страны показали «никудышность» подобных идей, заявил старший лейтенант Сергей Ч.

По словам Зеленского, в случае нападения России на Украине мобилизуют все слои населения. При этом украинский лидер подчеркнул, что это будет «большая война».